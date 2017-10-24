25 نقطة تلخص لك الدورة 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية 9

علي راشد



تقدم "بوابة المال" 25 نقطة تلخص تفاصيل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية وهي:



1. يقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.



2. تقدم الحفلات على مسارح الأوبرا (المسرح الكبير – الصغير - الجمهورية – معهد الموسيقى العربية – سيد درويش بالإسكندرية – أوبرا دمنهور).



3. تبدأ الحفلات في الثامنة مساء على جميع المسارح.



4. تبدأ فعاليات المؤتمر في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، في العاشرة صباحا بالمسرح الصغير.



5. تم إهداء الدورة 26 لروح الفنان محسن فاروق.



6. يشارك بالمهرجان 84 فنانا من بينهم 70 مطربا ومطربة و14 عازفا.



7. يشارك بالمهرجان 8 دول عربية وهي "مصر – فلسطين – العراق – لبنان – المغرب – تونس – الكويت – سوريا".



8. يشارك في المؤتمر 42 باحثا من 16 دولة عربية وأجنبية.



9. تدير المؤتمر والمهرجان المخرجة جيهان مرسي، وترأس اللجنة العلمية الدكتورة رشا طموم.



10. يقام معرض لفنون الخط العربي على هامش المهرجان بقاعة زياد بكير وآخر بقاعة صلاح طاهر.



11. يقام معرض صور فوتوغرافية للفنان الراحل محسن فاروق.



12. يناقش المؤتمر العلمي ثلاثة محاور وهي "إشكالية المصطلح في الموسيقى العربية – أثر الموسيقى الدرامية في تغير الموسيقى العربية – تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي".



13. يهتم المهرجان والمؤتمر هذا العام بالموسيقى الدرامية والتي ستكون حاضرة في حفل الافتتاح.



14. يقدم المهرجان 45 حفلا فنيا على مدار 15 يوما.



15. يصاحب الحفلات 31 فرقة موسيقية.



16. تقام أمسية عن الفنان الراحل طلال مداح حول مسيرته الفنية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر في السادسة مساء على المسرح الصغير.



17. تم تخصيص فاصل غنائي بمناسبة الذكرى الـ 40 لرحيل الفنان عبدالحليم حافظ يوم الخميس 2 نوفمبر.



18. تم تخصيص فاصل موسيقي للفنان علي إسماعيل يوم السبت 11 نوفمبر.



19. يكرم المهرجان 24 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، من بينهم د. راجح داوود، إيناس جوهر، هاني فرحات، علي إسماعيل وغيرهم.



20. تضم مسابقة المهرجان هذا العام ثلاثة أقسام الأول للشباب من سن 17 إلى 40 عاما حول الإبداع الموسيقي، وتضم اللحن والكلمات والتوزيع والغناء، والثاني العزف على آلة الربابة، والثالث خاص بالأطفال من سن 6 إلى 14 عاما.



21. تجرى المسابقة على مدار 4 أيام من 2 إلى 5 نوفمبر على المسرح الصغير، ويشارك الفائزان بالمركز الأول في حفل الختام.



22. يقدم الشاعر جمال بخيت قبل بداية بعض الحفلات وصلات شعرية من أعماله.



23. تصدر إدارة المهرجان نشرة يومية لتغطية الفعاليات وكتيب خاص عن المهرجان.



24. تنقل جميع الفعاليات يوميا عبر موقع دار الأوبرا المصرية.



25. للمرة الأولى حجز الحفلات سيكون إلكترونيا.