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نقل وملاحة
السكة الحديد توضح حقيقة حريق قطار المناشي بالجيزة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:17 م
إضراب السكة الحديد 9
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إضراب في السكة الحديد 98
محمود محسن
نفت هيئة السكة الحديد ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية عن وجود حريق بقطار المناشى بمحطة برطس بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأنه لا يوجد أى حريق بأى قطار على جميع خطوط هيئة السكك الحديدية بالوجهين البحرى والقبلى بمستوى الجمهورية.
وأفادت الهيئة أن ما حدث على خط المناشى عبور دراجة بخارية من مكان غير معد للعبور ما بين محطة أوسيم وبرطس أثناء مرور قطار رقم 687 إكسبريس القاهرة إيتاى البارود اصطدم بها دون وقوع أى إصابات أو وفيات.
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