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سيـــاســة
حقوق النواب تضع خطة لزيارة البرلمان الدولي
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 07:52 م
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
ياسمين فواز
كشف النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعداد اللجنة خطة لزيارة البرلمان الأوروبي والبرلمان الدولي ولجنة مناطق التعذيب بالأمم المتحدة وحقوق الإنسان بجنيف، وفقا لجدول زمني محدد تضعه اللجنة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن تلك الزيارات تهدف إلى مخاطبة برلمانات تلك الدول لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع العناصر الإرهابية من اتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا للتخطيط للعمليات التي تنفذها الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط، وحثها على التعاون المعلوماتي والأمني.
وأشار محمد الغول إلى أن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على مقترح تقدم به لتقسيم عمل اللجنة إلى أربعة محاور لتسهيل عمل اللجنة وإنجاز أجندتها التشريعية والرقابية المزدحمة خلال الدور الثالث، لافتا إلى أن المحور الأول يرتكز على القوانين واللوائح التي تتعلق بالحقوق سواء الطفل أو المرأة وغيرها.
وتابع الغول أن المحور الثاني يرتكز على الزيارات داخل مصر وخارجها، بينما المحور الثالث هو المعني بدراسة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة وما تشمله من مبادرة "الدفاع عن الغلبان"، والتي شكلتها اللجنة من الدور الماضي للدفاع عن حقوق المصريين غير القادرين والمتواجدين خارج مصر، منوها بأن اللجنة خاطبت في هذا الشأن نقابة المحامين لترشيح عدد من المحامين للعمل في المبادرة.
وأوضح أن المحور الرابع سيعمل على التواصل مع كل الجهات الاعتبارية المعنية بحقوق الإنسان سواء كانت لجان التضامن الاجتماعي أو الشئون الخارجية بالمجلس أو أي جهة أخرى معنية.
مجلس النواب
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