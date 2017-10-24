رئيسة جمهورية موريشيوس تزور الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الثلاثاء، رئيسة جمهورية موريشيوس أمينة غريب فقيم، على هامش زيارتها الرسمية للقاهرة؛ لبحث الملفات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات.





وكان في استقبالها أشرف محيي، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، الذي اصطحبها في جولة بالمنطقة، وقام بالشرح التاريخي والأثري، حيث شملت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وحرم أبو الهول.



















وحرصت على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأبو الهول، وأعربت عن سعادتها بزيارة الأهرامات وشغفها بالحضارة المصرية القديمة وتاريخها وبعرض الصوت والضوء التى حضرته، أمس، في المنطقة.



