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وزير السياحة لـمصابي الواحات : الشعب يقدر تضحياتكم
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 07:22 م
زيارة وزير السياحة لـمصابي الواحات
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زيارة وزير السياحة لـمصابي الواحات
المال- خاص
قام وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الثلاثاء، بزيارة رجال الشرطة المصابين فى حادث الواحات البحرية، الذى وقع يوم الجمعة الماضى، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وخلال الزيارة أشاد الوزير بشجاعة أبطال حادث الواحات فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر، وثمن جهود رجال الشرطة في حفظ أمن الوطن وسلامته.
وأشار إلى أن الشعب المصرى يُقدر تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يبذلون دماءهم الذكية من أجل ان ينعم المواطن بالأمان في وطنه، داعيا لهم جميعا بالشفاء العاجل.
من ناحيتهم، أعرب المصابون عن شكرهم للوزير لحرصه على زيارتهم للاطمئنان عليهم.
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