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ثقافة وفنون
مسرحية ولاد البلد.. على قاعة صلاح جاهين نهاية أكتوبر
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 06:57 م
مسرح البالون
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مسرح البالون
سلوى عثمان
تقرر افتتاح العرض المسرحي "ولاد البلد" يوم 30 أكتوبر الجاري، لتعرض يوميا في الثامنة مساء على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة، وتجري بروفات المسرحية حاليا على مسرح السلام بشارع قصر العينى، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.
وقال مخرج العرض محمد الشرقاوى إن "العرض يتناول عدة قضايا من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، ونزوح الأقباط من العريش، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.
تأليف "ولاد البلد" وأشعار مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد، وائل مصطفى، عبدالعزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، وتأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي.
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