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ثقافة وفنون
الأصوات العربية الأكثر حضورا بمهرجان الموسيقى
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 06:53 م
مهرجان الموسيقى العربية 5
أخر الأخبار
مهرجان الموسيقى العربية 5
علي راشد
لوحظ من برنامج الدورة الـ26 لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، زيادة الأصوات العربية الشهيرة عن الأصوات المصرية بشكل كبير، فيما يخص نجوم الصف الأول.
يحل بالمهرجان من لبنان رامي عياش، وعاصي الحلاني، ومروان خوري، ومن تونس لطفي بوشناق، وصابر الرباعي، ومن الكويت عبدالله الرويشد، ومن سوريا صفوان بهلوان.
كما يحل من مصر الفنانون هاني شاكر، ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وعلي الحجار.
يذكر أن المهرجان سيقام في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة 84 فنانا من بينهم 70 مطرب ومطربة.
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