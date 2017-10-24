شراكة بين هيلتون وتجدد لإنتاج الديزل الحيوي

دعاء محمود









وقّعت هيلتون، إحدى كبرى شركات الضيافة وإدارة الفنادق في العالم، عقد شراكة مع تَجدُّد، وهي شركة متطورة تتخصص في الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وإنتاج وقود الديزل الحيوي من زيوت الطهي المُستعملة.





تشمل الشراكة الأخيرة مع "تجدد" 15 فندقًا من فنادق هيلتون في مصر، بما في ذلك هيلتون كورنيش الإسكندرية، وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا، وهيلتون الإسكندرية كينجز رانش، وهيلتون القاهرة للشقق الفندقية بمركز التجارة العالمي، وهيلتون الزمالك ريزيدانسيز، ومنتجع هيلتون الغردقة لونج بيتش، ومنتجع هيلتون الغردقة، ومنتجع هيلتون مرسى علم نوبيان، وهيلتون بيراميدز جولف، ومنتجع هيلتون شاركس باى، ومنتجع هيلتون شرم دريمز، ومنتجع هيلتون شرم الشيخ فيروز، ومنتجع هيلتون شرم الشلالات، وهيلتون رمسيس، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.





قال مهاب غالي، نائب رئيس العمليات لمصر وشمال أفريقيا في هيلتون: "تتعامل هيلتون بكل جدية ومسئولية مع الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، حيث نبحث باستمرار عن طرق جديدة ومبتكرة للحد من النفايات وإعادة استخدامها. وتأتي شراكتنا مع تَجدد لدعم التزامنا بالاستدامة البيئية وإضافة قيم جديدة لكل مبادرات المسئولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة في مجال تدوير المخلفات، بما يسهم في تحسين وتطوير تجربة النزلاء والضيوف وتنمية المجتمع الذي نعمل فيه".





ومن المتوقع أن تقوم فنادق هيلتون الـ15 المشارِكة في البرنامج بإمداد شركة تَجدد بأكثر من 1564 كيلو من زيوت الطهي المستعملة كل شهر، وتقوم الشركة بعد ذلك باستخدام هذا الزيت لإنتاج الديزل الحيوي والجلسرين الخام بمعدل 1330 كيلوجرامًا والذي يتم إنتاجه في نفس اليوم بمصنع الشركة، حيث تُشكل الزيوت المُستعملة 85% من الديزل الحيوي والجلسرين الخام الذي سيتم إنتاجه. وسيتم تصدير الديزل الحيوي والجلسرين الخام لتستخدمه شركات عالمية متخصصة في إدارة المخلفات في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا.







من جانبه قال أحمد رأفت، مدير العمليات بشركة تجدد: "إن شراكتنا مع فنادق هيلتون في جميع أنحاء الجمهورية ستمكننا من أن نصبح شركة رائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة للشركات والأسر في الشرق الأوسط. وتعمل الشركة على توفير خدماتها الآمنة والصديقة للبيئة للفنادق والمطاعم، للتخلص من الزيوت المُستعملة في الطبخ. كما تؤمن تجدد أن الطاقة المتجددة هي المستقبل، لذلك تأتي شراكتنا مع هيلتون لدعمنا في شغل مكانة ريادية في هذا المجال، باعتبارنا هيلتون وتجدد روادًا في القطاعين اللذين يعملان بهما، كما أننا أعضاء فاعلون في مجتمعنا الذي يتمتع بالاستدامة".





تجدر الإشارة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم بشكل كبير في توصيل الطاقة الكهربائية لملايين البشر في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتوفير فرص كبيرة لنمو هذه السوق التي تقدر قيمته بمليارات الجنيهات.





وفي هذا الإطار تقوم شركة تَجدد بتشغيل مصنع حاصل على شهادة ISCC لإنتاج الديزل الحيوي من زيوت الطهي المُستعملة (UCOME). في الوقت نفسه يُعد وقود الديزل الحيوي وقودًا صديقًا للبيئة ويستخدم في محركات الديزل التقليدية، ويمكن أن يحل محل وقود الديزل المعتاد. ولضمان أعلى مستويات الجودة للمنتج، تقوم شركة تَجدد بالتحقق من جودة الزيوت المستعملة التي تحصل عليها لإنتاج الديزل الحيوي والجلسرين الخام، حيث لا تقبل الشركة الزيوت التي تحتوي على شوائب أكثر من 5%.



