حقيقة ضياع 10 مليارات جنيه خصصها البنك الدولي لتنمية الصعيد

مجلس البرلمان 2017 2

أحمد عاشور



أثار النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإعلان عن ضياع 10 مليارات جنيه من قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى



وأكدت مصادر مطلعة أن مصر لم تحصل حتى الآن سوى على 125 مليون دولار، بما يعادل 2.2 مليار جنيه، ومن المقرر ضخها في المشروعات التي أوشكت على الانتهاء.



وتابعت المصادر أن وزارة التخطيط اتفقت مع الوزارات المعنية على ضخ تلك الشريحة الأولى من القرض لإنهاء مشروعات تم تنفيذ 80% منها أو أكثر، وبالتالي سيشعر المواطن بتغير على أرض الواقع.



وكان عضو مجلس الشعب تقدم ببيان عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.



وقال "الشريف"، فى بيان خلال الجلسة العامة، إن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظات الصعيد.



وأضاف أن مشاكل الوزراء لا يمكن أن يدفع ثمنها الشعب المصري، مطالبًا باستدعاء وزراء التخطيط، المالية، والاستثمار، لمناقشتهم في تفاصيل البيان.