المركزي: تعاون مع الصناعة لإحلال المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد

البنك المركزى 1



هبة محمد



قالت نيرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتحليل ميزان المدفوعات بهدف إحلال المنتج المحلي بدلا من نظيره المستورد.



وأشارت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي نظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني، إلى أن التعرف على نوعية السلع المستوردة وإمكانية إنتاج مثيلتها بالسوق بجودة وكفاءة عالية.



وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي مشكلة من مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية بهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدشين منصة مشتركة platform يتضمن عددا من الدراسات المتاحة ودراسات الجدوى لدى البنوك بما يعزز قدرة الأفراد على التعرف عليها ومساعدتهم في تنمية المشروعات.