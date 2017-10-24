العربية الهندسية تستثمر 24 مليون جنيه لشراء قطعة أرض

العربية للصناعات الهندسية

شريف عمر



تسعى شركة العربية للصناعات الهندسية، لشراء قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر، بقيمة 24 مليون جنيه، بهدف تركيب خط إنتاج جديد عليها، وسيتم تدبير التمويلات من خلال زيادة رأسمالها فى البورصة.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أبدت اليوم -فى بيان منشور على شاشة التداول فى البورصة- عدم ممانعتها بصفة مبدئية، من قيام شركة العربية للصناعات الهندسية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمالها 27.3 مليون جنيه، عبر إصدار 7.2 مليون سهم عادى نقدى بقيمة 3.75 جنيه للسهم.



ويشير تقرير صادر من الشركة إلى أنها تخطط لشراء خط طلاء يعمل بالكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على منتجات الشركة، بقيمة تقارب 9 ملايين جنيه، بجانب شراء معدات والآلات للخط بقيمة 8 ملايين جنيه، علاوة على قطعة الأرض السابق ذكرها.



وسيتولى البنك المصرى الخليجى مهام تلقى طلبات الاكتتاب.



ويبلغ رأسمال العربية للصناعات الهندسية قبل الزيادة 22.68 مليون جنيه، موزعاً على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 3.75 جنيه للواحد، وتعمل فى مجال تصنيع المكثفات السلكية للثلاجات المنزلية وإنتاج السلك الصلب والمبخرات وسحب السلك الصلب، وتسيطر شركة الملتقى العربى للاستثمارات على 50% من رأسمالها.