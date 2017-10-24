EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الأدء المتباين يسيطر على البورصة.. والرئيسي يصعد 0.42%
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 03:18 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تواصل الأداء المتباين والأجانب الأكثر بيعا
البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التعاملات
البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف التداولات
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات الأجنبية.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 13928 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 775 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79% عند 1737 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.35% عند مستوى 2455 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 13096 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 12.8 مليون جنيه، و8.7 مليون جنيه، و112 ألف جنيه التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء، بصافى قيم تداولات 10.8 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه، و5.5 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 193 سهماً متداولاً، بينما هبط 95 وبقى 20 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.20% عند مستوى 13870 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 784 نقطة.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا