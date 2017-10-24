البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 13928 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 775 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79% عند 1737 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.35% عند مستوى 2455 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 13096 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 12.8 مليون جنيه، و8.7 مليون جنيه، و112 ألف جنيه التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء، بصافى قيم تداولات 10.8 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه، و5.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 193 سهماً متداولاً، بينما هبط 95 وبقى 20 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.20% عند مستوى 13870 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 784 نقطة.