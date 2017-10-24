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بنـــوك
البنك المركزي يدشن مبادرتين لتمكين الشباب والمرأة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 03:15 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
هبة محمد
قالت نيرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي ، اليوم الثلاثاء، إن البنك دشن مبادرتين لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا
جاء ذلك في كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني
وأوضحت الطاهري، أن المبادرة الأولى تتمثل في رواد النيل بالتعاون مع ١١ بنكا وجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى وزارة الشباب والرياضة.
وأشارت إلى أن البنك استعان برواد وخبراء عالميين لتحديد منهجية محددة تساعد تلك الشرائح على تنمية المشروعات
وأضافت أن المبادرة الأخرى هى بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية والمصرفية لتلك الشريحة.
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