بمشاركة 14 جامعة مصرية.. CFA تطلق مسابقة تحدى البحوث

معهد المحللين الماليين CFA

المال - خاص



أطلقت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار "CFA Society Egypt"، المسابقة السنوية "تحدي البحوث بمصر" للمرة السابعة على التوالي لاختيار أفضل تقرير بحثي، بمشاركة 14 فرق جامعية، تُقدم أفضل تقرير تقييم مالى (تحليل أساسى) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (AMOC)، بمقر شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) بالقاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن يصعد الفريق الفائز بجائزة أفضل تقرير بحثي إلى التصفيات الإقليمية «منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا»، ثم التصفيات النهائية بمدينة «دبلن» بجمهورية ايرلندا فى أبريل 2018، ومن المقرر أن يشارك الفريق الحاصل على المركز الثاني في مسابقة الشرق الأوسط بمدينة دبي خلال نفس الشهر.



وتضم قائمة الجامعة المشاركة كل من الجامعة الألمانية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة حلوان، الجامعة البريطانية، جامعة عين شمس، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة الزقازيق، جامعة الأزهر، جامعة الإسكندرية، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مصر الدولية، جامعة بدر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



من جانبه، أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt»، أن المسابقة تقام للعام السابع على التوالى بمصر متزامناً مع 109 مسابقات في 81 دولة حول العالم بمشاركة أكثر 1000.



وأشار إلى أن هذا العام يشهد أكبر عدد مشاركة في أعداد الجامعات عدد منذ تدشين هذه المسابقة، بما يعكس نجاح المسابقة في جذب انتباه القائمين على العملية التعليمية بالجامعات المصرية.



وأوضح أبو السعد، أن المسابقة تؤهل الطلبة المشاركين لإصدار تقارير بحثية مع تعيين الجمعية أحد المتخصصين الماليين - الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) _ لتقديم الدعم الفنى لكل فريق ومساعدتهم خلال مراحل البحث المختلفة، كما توفر الجامعات أحد الأساتذة لكل فريق وذلك لدمج الجانب الاكاديمى بالجانب المهنى، وكذلك دعم مهارات البحث والتحليل للطلاب وإعطائهم الفرصة لمعايشة التجربة العملية وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي احترافي عنها.