موانئ دبي تتسلم مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد

موانئ دبى

أمانى العزازى



أكد سلطان البنا نائب رئيس شركة موانئ دبى تطلعه لعقد توأمة مع محافظة بورسعيد ستبدأ بالمشاركه فى تطوير ميناء غرب بورسعيد، لافتا إلى أن الشركه التى تمتلك الحكومه الاماراتيه ٨٠٪ من اسهمها تستهدف مشاركة نظيرتها المصريه فى دعم ورفع المستوى التنافسي التجارى لها وتوفير وظائف للشباب المصرى.



وقال إن شراكتهم للهيئه الاقتصاديه لتنمية منطقة قناة السويس خطوه جيده وبصدد اقامة مشروعات صناعيه ضخمه خلال المرحله المقبلة.



جاءت تصريحات البنا فى لقائه اليوم بمحافظ بورسعيد وقيادلت المدينه فى اطار جوله لوفد موانئ دبي لتفقد ميناء غرب بورسعيد لتطويره.



وكشف هشام محجوب رئيس فريق ٢٠٢٠ ان شركة موانئ دبى تسلمت مخطط تطوير ميناء غرب بورسعيد الذى توافقت عليه المجتمع المدنى واعتمده المكتب الاستشارى الهولندى dhv والذي يتضمن زيادة أطوال أرصفة الحاويات الى ٢١٠٠ متر ورصيف البضائع العامة وتطوير الميناء السياحى وتوسعته باجمالى ١٣٣٥مترًا.



وقال محجوب إنه تم توقيع خطاب نوايا بين الهيئة الاقتصادية وبين المكتب الاستشارى الهولندى لبدء إعداد اوامر الاسناد والاجراءات التنفيذيه بما يؤكد اعتماد الهيئه لمخطط التطوير.



من جانبه اكد مصدر مطلع أن موانئ دبى تسلمت المخطط لدراسته بعد أن تفقد وفدها الميناء الغربي، لافتا الى احتمالية استعانتها بمكتب استشارى جديد بما يتراءى لها أو اكتفائها بالمخطط الحالى والذي توافقت عليه القوى المجتمعيه والجهات البحريه وغرفة ملاحة بورسعيد.



فيما رفض وفد موانئ دبي التعليق مكتفيا بالجوله التفقديه داخل الميناء.



واكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ١١٪ من حجم التجاره العالميه يمر من مجرى قناة السويس باجمالى ٤٠ مليون حاوية سنويا وأن الشراكه مع موانئ دبى من شانها تحقيق قيمة مضافة للميناء وتؤثر فى ديمجرافية السكان وتنوع اشطتهم معلنا عن تسخير امكانيات المحافظه لتلبية احتياجات التطوير وذلك بضم بعض الشوارع الاستراتيجيه كشارع عزمى وازالة العشوائيات والمخازن الموجودة داخل الميناء وتمثل عائقا امام مقتضيات التطوير.