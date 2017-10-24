استقرار أسعار الخضراوات 24 أكتوبر 2017

الخضراوات والفواكه

الصاوي أحمد



شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم، ما بين 3 و7 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه والبطاطس 4 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 6 جنيهات، والجزر 4 جيهات، والملوخية 9 جنيهات.



وأكد تجار أن القلقاس سجل 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل البلدي 10 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.



وأوضحوا أن الباذنجان سجل 4 جنيهات، والليمون يبدأ سعره من 8 إلى 12 جنيها، و الخيار 4 جنيهات.



وأشاروا إلي أن البامية تراوحت من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومى 6 جنيهات، والثوم البلدى 20 جنيها.



كما استقرت الفاكهة أيضا وبلغ سعر العنب ما بين 5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح 20 جنيها والموز البلدي من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمانجو الزبدية من 10 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي 10 جنيهات والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 7 إلى 10 جنيهات.