البرلمان يبدأ مناقشة قانون الهيئات الشبابية

مجلس النواب 1

ياسمين فواز



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ، وبدأ فى مناقشة القانون.



ويتضمن مشروع القانون 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.



كان النائب محمد السويدى، رئيس دعم مصر، أعلن أن الشباب هو الأمل، وأن مشروع القانون جاء ليؤكد على مشاركة الشباب فى كل مجالس الإدارت، وهو أمر جيد، فهم المستقبل.



وقال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية فى اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء فى إجراء انتخابات مراكز الشباب.



وأضاف عامر أن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، ما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعى، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابى على الشباب المصرى.



وأوضح رئيس رياضة البرلمان أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة من خلال البدء فى إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشاكل وفى وقت لا يتعدى 3 أشهر، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية.



جدير بالذكر أن البرلمان وافق في جلسته العامة اليوم علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة، والبنك الإسلامى للتنمية للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة إنفلونزا الطيور.



واستعرض النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن الاتفاق المعروض ذو شروط مالية ميسرة يساهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات إنفلونزا الطيور بالأسواق المحلية وتوافق على الاتفاقية المعروضة بمبلغ يعادل 10 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.