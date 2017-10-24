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اتصالات وتكنولوجيا
هواوى تعتزم إنتاج مليون عداد ذكى سنويا لمصر
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 01:46 م
العدادات الكودية
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العدادات الكودية
بالشراكة مع الإنتاج الحربى
محمود جمال
علمت " المال " أن شركة هواوى تكنولوجى الصينية للاتصالات تعتزم إنتاج مليون عداد ذكى سنويا بالسوق المحلية.
وأوضحت مقربة من هواوى لـ"المال"، أن هذه الخطوة بناءً على بروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته أمس الاثنين مع شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربى ، وشركة شنزن كلو الصينية للالكترونيات.
وقالت المصادر ذاتها إن الشركة تعتزم بدء الانتاج قبل نهاية العام الحالى.
يذكر أن «المال» انفردت منذ أكثر من عام، بالكشف عن تأهل 8 تحالفات عالمية ماليا وفنيا للمشروع الذى طرحته وزارة الكهرباء لتصنيع 3 ملايين عداد ذكى كمرحلة أولى من إجمالى 15 تحالفا تقدموا للمشروع وهى «هواوى» و«ZTE»و«دونج فانج» و«china machinery» وأريكسون السويدية، وجهاز الخدمة الوطنية «البصريات» المصرية وشركة «أسكرا السويدى»، و«سيجامكو» الفرنسية.
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