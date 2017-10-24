مشهور : ٤ مليارات جنيه تمويلات متناهية الصغر بنهاية يونيو

محمد مشهور

هبة محمد:



قال محمد مشهور، نائب رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اليوم الثلاثاء، إن الرصيد القائم للتمويلات متناهية الصغر التي تمحنها الجمعيات الأهلية وشركات التمويل سجلت 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي، يستفيد منها ما يقرب من 1.6مليون عميل.



و أشار - خلال كلمته فى مؤتمر "الناس والبنوك" الذي ينظمه المركز الاعلامي العربي لليوم الثاني - إلى أن الجمعيات الأهلية فئة "أ" التى تزيد محفظتها على ٥٠ مليون جنيه يصل عددها إلى 13 جمعية بتمويلات بلغت 3 مليارات جنيه.



كما يستفيد من تمويلات الفئة "ب" نحو 178 ألف عميل بتمويل ما يقرب من ٧٥٠ مليون عميل، ووصلت محفظة الجمعيات الأهلية فئة "ج" التى يصل عددها 750 جمعية تقل محفظتها عن 10ملايين جنيه نحو 432 مليون جنيه لخدمة 123 ألف عميل.