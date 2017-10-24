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نقل وملاحة
ميناء روتردام الهولندي يعرض على البترول تجربة رائدة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 01:30 م
وزير البترول
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وزير البترول
نسمة بيومى
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، وفداً من هيئة ميناء روتردام الهولندية، وفق بيان
وحضر اللقاء المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس كارم محمود رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز، والمهندسة أميرة المازنى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لشئون أنشطة الغاز والمهندس خالد محمود رئيس المجموعة المصرية لتطوير الموانىء ( EPDG ) .
وخلال اللقاء عرض الوفد الهولندي على الوزير تجربة ميناء روتردام كمركز عالمى محورى لتداول وتجارة البترول والغاز ومدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في مصر لدعم مشروعها القومى للتحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز .
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يسير بخطى سريعة في مشروع تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأشار إلى أن المشروع يلقى اهتماماً ودعماً رئاسياً كبيراً بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن استهداف الدولة تنفيذ هذا المشروع القومى في نوفمبر من العام الماضى .
واستعرض الوزير مع الوفد الهولندي المشروعات الجارية لتطوير البنية الأساسية في مجال البترول والغاز والتي تأتى على رأس أولويات استراتيجية الوزارة.
وأكد أن مصر تمتلك من العوامل والمقومات الجارى استغلالها وتطويرها لتحقيق هدف التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز مشيراً إلى حرص الوزارة على الاطلاع على كافة التجارب والنماذج الناجحة عالمياً في هذا المجال.
كما تم خلال اللقاء مناقشة ملامح المشروع الجارى دراسته لإنشاء مركز للخدمات البحرية واللوجيستية الأولى في ميناء دمياط.
وأوضح أن الميناء يمتلك مقومات النجاح والخصائص المطلوبة لتحويله لميناء عالمى ثم في موانىء بحرية أخرى وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للشركات العاملة في أنشطة البحث عن الغاز الطبيعى وانتاجه من البحر المتوسط ، حيث يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية ودعم وزيادة اعمال الاستكشاف والتنمية للحقول الواقعة في تلك المنطقة لإضافة قيم اقتصادية جديدة إلى الاقتصاد المصرى.
وعلى جانب آخر يشارك الوفد الهولندي خلال زيارته لمصر في ورشتى عمل بالقاهرة ودمياط مع فرق العمل المتخصصة من شركة ايجاس وممثلى الهيئة الاقتصادية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانىء البحر الأحمر ودمياط والشركات البترولية العاملة بالبحرين المتوسط والأحمر وذلك بهدف نقل الخبرات وتجربة ميناء روتردام كمركز عالمى لتداول وتجارة البترول والغاز الى الجانب المصرى فضلاً عن مناقشة مشروع الخدمات البحرية واللوجيستية لمشروعات انتاج الغاز بالبحر المتوسط
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