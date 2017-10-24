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بنـــوك
عوده : 5 تساؤلات لنجاح مشروعات الشباب
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 01:25 م
محمد عباس فايد
أخر الأخبار
محمد عباس فايد
هبة محمد:
قال محمد عباس فايد ، رئيس بنك عوده، إنه ينبغي على الشباب طرح والإجابة على ٥ تساؤلات مهمة للتعرف على فرص نجاح مشروعاتهم، تتمثل في سبب اختيار المشروع.
وأضاف - خلال كلمته فى مؤتمر "الناس والبنوك" الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني - أن التساؤل الآخر هو ما مدى استمتاع العميل بممارسة عمله، بجانب كيفية تدبير الأموال سواء عبر البنوك أو من خلال الشركاء.
وأشار إلى أن التساؤل الرابع هو ما مدى رغبة الشركاء وحماسهم لنجاح المشروع، و الخامس في توافر الإمكانيات الكافية لاستمرار النشاط.
بنك عوده
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