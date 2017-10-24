التخطيط تطلق مسابقة إبداع الحكومة 2017

وزيرة التخطيط

المال - خاص



أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقديم في مسابقة إبداع الحكومة 2017، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن أعمال مؤتمر القاهرة الدولي للعام الرابع على التوالي للمؤتمر، والعام الثالث لمسابقة الإبداع الحكومي والتي بدأتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.



وتهدف المسابقة إلى تشجيع العاملين على ابتكار وتنفيذ حلول للمشكلات والمعوقات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري وتطوير العمل به، واكتشاف وتحفيز الكفاءات من العاملين في القطاع الحكومي خاصة المستويات الوسطى في الهيكل الإداري، فضلاً عن تبادل الخبرات وعرض التجارب المختلفة للاستفادة منها في تطوير منظومات وإجراءات العمل في الجهاز الإداري، وربط الابتكارات بخطط الدولة التنموية ورؤيتها لإصلاح الجهاز الإداري.



وأكدت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الابتكار الحكومي هو أحد اهتمامات الدولة وخطتها للإصلاح الإداري ومحور من محاور التنمية الاقتصادية بخطة التنمية المستدامة مصر 2030، لتحتل مصر مكانة متقدمة بين الدول في مجالات الابتكار والإبداع.