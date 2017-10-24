تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد على



عاودت وثائق صناديق الاستثمار أدائها المتباين المتجه أكثر نحو الهبوط، خلال تعاملات جلسة الأسبوع الماضى، بضغط من التراجع الجماعى لمؤشرات البورصة المصرية، لتكسر بذلك رحلة الصعود الجماعية التى انطلقت فى الأسبوع قبل الماضى.



لم تنجح الصناديق النقدية فى الحفاظ على ارتفاعها الجماعى الذى سجلته على مدار 6 أسابيع متتالية، وتخلف صندوق «بنك القاهرة النقدى»، ونظيره «العقارى المصرى» عن الصعود.



وجاء صندوق «بنك قناة السويس – أجيال» المدرج بفئة الأسهم، كأكبر الصناديق خسارة بتراجع قيمة وثيقته بنحو %7.41 لتسجل 12.379 جنيه، مقارنة بـ 13.37 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



فيما جاء صندوق «بنك مصر الثانى» المدرج بفئة الأسهم أيضًا، كأكبر الصناديق ربحًا بارتفاع قيمة وثيقته بنحو %0.93 لتسجل 100.7 جنيه، مقارنة بـ 99.77 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وانقسمت الصناديق المتوازنة بين وثائق صاعدة تراوحت بين 0.55 – 0.77 %، وأخرى هابطة بنسبة بلغ حدها الأقصى %1.85، والأدنى %0.25، وصعدت بعض وثائق صناديق فئة الأسهم بنسب تراوحت بين 0.04 – %0.93، فيما انخفضت الوثائق المتبقية منها بنسب بدأت من 0.13 – %7.41.



شهدت فئة الصناديق الإسلامية ارتفاع صندوقين فقط، «سنابل» و«بنك مصر الرابع» بنسبة %0.92 للأول، و%0.28 للثانى، وانخفضت باقى صناديق الفئة ذاتها بنسب تراوحت بين 0.13 – 1.71 %.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.28 مغلقًا عند مستوى 13714 نقطة خلال الأسبوع الماضى، كما سجل نظيره EGX70 انخفاضًا بنسبة %4.05 مسجلًا مستوى 783 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة %3.59 مغلقًا عند 1744 نقطة.



فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى فقط، نحو 8.3 مليار جنيه، وقد ارتفع رأسمال البورصة السوقى بنسبة %0.3 مسجلًا مستوى 771.286 مليار جنيه، مقارنة بـ 768.627مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

واستحوذ المصريين على نحو %79.89 من إجمالى تعاملات السوق، فيما سجل الأجانب نحو %12.08 والعرب على %8.03، بينما سجل الأجانب صافى بيعى بقيمة 49.90 مليون جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيعى بقيمة 4.99 مليون جنيه.



الجدير بالذكر أن المتعاملين الأجانب سجلوا صافى شراء بقيمة 8.169 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 433.07 مليون جنيه.



واستحوذت المؤسسات على 28.93 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة %71.07، وسجلت المؤسسات صافى بيعى بقيمة 178.41 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



«مصر الخير » ينجو من الهبوط ويتصدر المتوازنة



تباين أداء الصناديق المفتوحة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، وتصدرها صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة %0.77، لتسجل وثيقته مستوى 23.37 جنيه.



وحل صندوق بنك مصر الثانى فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع قدرها %0.55، ليسجل 189.54 جنيه للوثيقة، فيما تواجد صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى قائمة الهابطين بنسبة %0.25 بقيمة 150.04 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق بنك مصر الأول كأكبر الخاسرين فى تلك الفئة بنسبة %1.85، بقيمة 45.97 جنيه للوثيقة.



«مصر الثانى» يقود «الأسهم»



سيطر التباين على أداء فئة صناديق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وانقسمت الفئة بين 7 صناديق حققت ارتفاعًا فى قيمة وثيقتها، وبين 8 صناديق انخفضت قيم وثائقها.



فيمت جاء صندوق «بنك مصر الثانى» فى صدارة الصناديق بنسبة %0.93 مسجلًا 100.7 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الثالث بنسبة %0.65 مغلقًا عند مستوى 767.4 جنيه، وجاء صندوق «قناة السويس » فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.37، مسجلًا 502.85 جنيه للوثيقة.



وكأبرز الهابطين فى فئة صناديق الأسهم جاء صندوق بنك قناة السويس- أجيال بنسبة هبوط %7.41 بقيمة 12.379 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق فاروس بنسبة %0.66 بقيمة 118.32 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة تراجع 0.585، بقيمة 200.48 جنيه للوثيقة.



«حصاد» على قمة «النقدية»



تصدر صندوق « بنك التنمية والائتمان الزراعيس ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت بنسبة صعود %0.30، بقيمة 20.203 جنيه للوثيقة، حل بعده بنسبة صعود بلغت %0.29 صندوق بنك مصر النقدى بقيمة 32.52 جنيه، وصندوق بنك قطر الوطنى «ثمار» بقيمة 270.54 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك مصر إيران الثانى بقيمة 1051.65 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى «جمان» بقيمة 215.822 جنيه، وصندوق بنك «إتش أى بى سى مصر للسيولة» بقيمة 218.76 جنيه للوثيقة، وصندوق البنك الأهلى الرابع النقدى بقيمة 250.60 جنيه.



وتخلف صندوق بنك القاهرة الثانى بنسبة هبوط قدرها %0.18 لتسجل وثيقته مستوى 21.296 جنيه، بالإضافة إلى صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة هبوط %0.10 بقيمة 156.62 جنيه.



على مستوى الدخل الثابت، هبطت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.09 مسجلة 181 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور» بنحو %0.26 لتسجل 17.23 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق أصول بـ %0.23، بقيمة 305.2 جنيه للوثيقة.



«سنابل» يحافظ على عرش «الإسلامية»



حافظ صندوق «سنابل» على صدارة ارتفاعات الصناديق الإسلامية، بنسبة %0.92 مسجلًا 139.66 جنيه، فيما حل بعده صندوق بنك مصر الرابع بنسبة ارتفاع %0.28 بقيمة 116.54 جنيه.



فيما هبط صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بنسبة %0.13 بقيمة 16.77جنيه للوثيقة، وحل متراجعًا صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.45 مسجلًا 88.28 جنيه للوثيقة.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بــ %4 بقيمة 179 جنيه، فيما تراجع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %1.12 المتوازنة بقيمة 97.37 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» تواصل الصعود و«العملة الأجنبية» يحافظ على ثباته



هبطت صناديق تحديد الأصول بنسبة %0.58، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 877.84 جنيه، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 598.13 جنيه.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتًا نسبيًا على مستويات الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى، قيمة 11.39 دولار، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 11.95 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬