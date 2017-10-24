مطروح تدرج 66 مشروعاً لتحويل الكابلات الهوائية لأرضية

الكابلات

❏ خطة توسعات جديدة لقطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية

❏ محول سادس لمحطة الألبان لرفع قدرتها إلى 150 ميجا فولت أمبير



المال ــ خاص



وضعت محافظة مطروح، بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة، خطة لتنفيذ بعض أعمال التوسعات في بعض المحولات، لتلبية الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية، التى تشهدها بعض مناطق المحافظة، فى المشروعات الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.



وكشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح لـ«المال»، عن أن المحافظة أدرجت فى موازنة العام المالى الجارى 2018/2017 66 مشروعًا جديدًا لتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية.



وأضاف السيد أن الانتهاء من التمويل الحكومي من الخطة الاستثمارية فى قطاع الكهرباء بمدن الحمام والسلوم وسيوة، لافتاً إلى أن مطروح تكون بذلك أول محافظة في الجمهورية تقوم بالانتهاء من تنفيذ الربع الأول من التمويل الحكومي من الخطة الاستثمارية قبل 2017/9/30.



وتأتى أهمية تحويل الكابلات الهوائية ذات الجهد الفائق، والمنخفض، إلى كابلات أرضية، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن هذه الكابلات الهوائية، وفى إطار خطط لتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.



تجدر الإشارة إلى أن الكابلات الهوائية تتأثر بالعوامل الجوية، وتتسبب فى انقطاع التيار فى كثير من الأحيان، علاوة على آثارها السلبية على صحة المواطنين، بعد وجود مبانى عشوائية ومخالفة بجوار تلك الكابلات الهوائية.



من جانبه أكد سعيد خليل، رئيس شركة كهرباء مطروح، أنه يجرى العمل على تنفيذ التوسعات الجديدة فى بعض المحولات، لتشمل إنشاء خط جديد مزدوح الدائرة جهد 66 ك.ف من محطتى محولات مطروح الرئيسية، بوادى ماجد، ومحطة محولات الألبان بطريق القصر.



وأضاف خليل أن هناك محول سادس يضاف إلى 5 محولات قائمة بمحطة الألبان لرفع قدرتها من 125 إلى 150 ميجا فولت أمبير، لافتاً إلى أن علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صدق على دعم قطاع الكهرباء بمطروح، بمبلغ 83 مليون جنيه لأعمال التوسعات بهذه المحطة.



وتعد محطة محولات الألبان المصدر الأساسى لتغذية مدينة مرسى مطروح، وتأتى أهمية هذه التوسعات لمجابهة الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية والمشروعات الاستثمارية الجديدة، والمستقبلية بالمحافظة.



وأشار رئيس شركة كهرباء مطروح، إلى أنه من المقترح تغذية المحطة من خلال أحد المسارين، الأول عبارة عن خط هوائى بطول 11,7 كم، أو إضافة جزء كابلات بطول 5,5 كم ليكون موازيا للخط القائم حاليا.



وبدأت محافظة مطروح فى الآونة الأخيرة بالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة، التى تغذى المحافظة بالكهرباء، وتطوير بعض الخدمات المقدمة للمواطنين فى المجالات مع تحقيق الصالح العام، وبما يتوافق مع خطوات التنمية المتسارعة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة، التى تشهدها مناطق بالمحافظة.



وحصلت المحافظة مؤخراً على موافقة وزارة الكهرباء، على رفع كفاءة محطة مطروح البخارية، وتدعيمها بوحدات جديدة لتصل إلى 100 ميجا، بدلا من 60 ميجا، لتأمين خط الكهرباء، بعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة بأكملها، خلال بعض الفترات الماضية. والموافقة على إنشاء محطة محولات شرق مطروح، التي تقع بالكيلو 29 طريق "مطروح - إسكندرية"، للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها بسعة 25 ميجا فولت أمبير.



وتكمن أهمية إنشاء محطة محولات كهرباء شرق مطروح الجديدة، لتصبح إحدى المصادر البديلة عند الطؤارى لمحطة الألبان، التي تغذي المدينة حاليا، لزيادة الأحمال بمناطق شرق مع زيادة التوسع السكاني، كما أنها تعمل على تغذية المشروعات التنموية وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياة الشرب الرميلة 2، والرميلة 3.



ومؤخراً تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالمحطة الجديدة وتركيب المحول والملحقات والتوصيلات الخاصة به، بتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليون جنيه، منها 50 مليونًا تكلفة الكابلات، و25 مليونًا تكلفة إنشاء المحطة، مشيرا إلى أن تخصيص 10 أفدنة لإنشاء المحطة.