السيارة نيسان صنى فئة A/T

أحمد عوض



قال أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان إيجيبت، إن الشكل الجديد من قشقاى، يعزز من حصة نيسان السوقية، التى تبلغ %16.8 خلال الوقت الحالى.



جاء ذلك على هامش طرح الشكل الجديد من نيسان قشقاى، الذى إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات المزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، لتولد قوة قدرها 117 حصانا، بعزم أقصى للدوران 190 نيوتن متر.



وأوضح عبد الغني أن خطط نيسان تستهدف زيادة حجم مبيعات السيارات، ومن ثم قامت بطرح طرازى نيسان «باترول وقشقاي».



وأعلنت نيسان إيجيبت للمرة الأولى فى مصر عن الشكل الجديد من قشقاى، على هامش معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2017، لكن طرحها فعليا على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة الأربعاء الماضي.



وأشار عبد الغني إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدلات الإنتاج بمصنع نيسان، بسبب تفاقم اﻷزمات الممثلة فى ارتفاع التكلفة الإنتاجية وتراجع مبيعات السيارات، متوقعًا أن يصل إجمالى مبيعات السيارات إلى 140 ألف سيارة نهاية العام الحالى.



وطالب بسرعة إعلان قانون إستراتيجية صناعة السيارات، الذى يناقش بمجلس النواب؛ بهدف زيادة نسب المكون المحلى، كاشفا عن استهداف نيسان ضخ استثمارات جديدة بخطوط إنتاجها؛ فور إعلان القانون.



من جانبه، أوضح هانى عيد، مدير عام المبيعات وتطوير شبكة الموزعين فى نيسان، أن الخطط الإنتاجية المستهدفة؛ ترتكز على زيادة حجم الإنتاج، لتصل إلى 50 ألف وحدة نهاية 2020.



وبسؤال «المال» عن إمكانية تراجع أسعار طرازات نيسان؛ قال إن اﻷسعار مرهونة بتكلفة الإنتاج التى ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب أسعار الصرف.



ولفت إلى أن مبيعات السوق تشهد تراجعًا بنسب بين 30 و%40، مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن توسعات نيسان فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة مرهونًا بانتعاش المبيعات.