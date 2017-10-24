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نقل وملاحة
1782 راكبًا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 520 شاحنة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 12:21 م
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
أخر الأخبار
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وإلنوى إكسبريس، وعلى متنهما 316 راكبا و89 شاحنة بضائع و11 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة، بينما تغادر 3 سفن، هى: ARK ROYAL وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، و"عمان" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 339 راكبًا و127 شاحنة بضائع و28 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 263 راكبًا و105 شاحنات بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و6 سيارات، وغادرت السفينتين أمانة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 400 راكب و100 شاحنة بضائع و37 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 464 راكبا بميناء نويبع وتداول 82 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 232 راكبا و7 برادات و8 تريلات وسيارتان.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 157 راكبا و7 برادات و25 تريلا و9 سيارات، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 75 راكبا و27 برادا و8 تريلات وسيارة.
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