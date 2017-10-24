EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سحر نصر: نسعى للتمكين الاقتصادي للمرأة
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 12:13 م
سحر نصر
أخر الأخبار
سحر نصر
أمام المؤتمر العالمى لصاحبات الأعمال
المال خاص
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى حفل بمناسبة اقامة المؤتمر العالمى لصاحبات الأعمال والمهن، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويشارك فيه 73 دولة.
وحضرت الحفل الذى اقيم فى مسرح الصوت والضوء بساحة الأهرامات، الدكتورة أمينة غريب، رئيسة جمهورية موريشيوس، وماريا تريز، نائب رئيس وزراء إسبانيا، ووزراء ومسئولين من دول جنوب إفريقيا، ونيبال، والهند، ولبنان، والصين، وتايلاند، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأكدت الوزيرة، أن فى مصر يدرك الجميع أهمية المرأة فهى تحظى بأعلى دعم سياسى من الرئيس، الذى أعلن أن 2017 عاما للمرأة، من أجل العمل على تمكينها.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية.
وقال إن "التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".
وأشارت إلى أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورًا كبيرًا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد نص على الفرص المتساوية بين الجنسية خاصة المرأة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وإنشاء مكتب لتسهيل الأعمال للمرأة وسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول فى مركز خدمة المستثمرين، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشكلات من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات.
ودعت الوزيرة، صاحبات الأعمال والمهن إلى الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية فى مختلف المحافظات اضافة إلى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، الشهر الماضى، والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة.
وقالت : "سيتم تخصيص جلسة عمل عن دور المرأة في أفريقيا خلال مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017م" والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017م، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ".
وأشارت الوزيرة، إلى استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.
وأوضحت أنه تم إنشاء "وحدة تكافؤ الفرص" فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتركيز على المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة في مكان العمل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا