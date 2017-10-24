سهم إعمار مصر يتجاوز سعر الطرح للمرة الأولى

إعمار مصر

سجل 3.97 جنيهاً للسهم.. و"فاروس" توصي بزيادة الوزن النسبي



مصطفى طلعت



نجح سهم إعمار مصر للتنمية في تجاوز المستوى السعري الذي تم به الطرح بالبورصة، لأول مرة، إذ سجل السهم أعلى مستوى له عند 3.97 جنيه، بحلول منتصف جلسة تداولات اليوم الثلاثاء.



وصعد سهم "إعمار مصر"، بنسبة 2.1%، ليسجل 3.9 جنيه، بتداولات بقيمة 7,7 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 1,9 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 17,5 ألف عملية، وذلك بحلول الساعة 11.50 صباحاُ.



يشار إلى أن أداء السهم جاء مخيباً للأمال منذ بداية طرحه بالسوق، إذ استمر في التراجع دون مستوى سعر الطرح، وسجل أدنى مستوياته عند 2 جنيه للسهم، في أكتوبر 2016.



ودخل السهم بعدها في حركة عرضية قبل أن يدب فيه النشاط بداية من مطلع شهر أغسطس الماضي صاعداً إلى المستويات الحالية.



وكانت "إعمار مصر" طرحت 12.9% من أسهمها بالبورصة المصرية، يونيو 2015، بسعر 3.8 جنيهات للسهم، وقوبل بتغطية كبيرة بلغت 36 للطرح العام و11 مرة للطرح الخاص، فيما تولت المجموعة المالية هيرميس مهام ترويج وتغطية الإكتتاب.



وحققت الشركة أرباحاً بلغت 539.03 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 436.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، مدعومة بنمو الإيردات.



وقالت "فاروس" للبحوث مؤخرا أن النشاط دب في قطاع العقارات بقيادة سهم إعمار.



وأوضحت أنها توصي بزيادة الوزن النسبي على أسهم المطورين العقارين بقيادة مصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر، وطلعت مصطفى، وبالم هيلز، والسادس من أكتوبر، وإعمار، وأوراسكوم للفنادق والتنمية



