مصدرى الأقطان يضم شركة سيكيم.. رسمياً

رئيس اتحاد مصدرى الأقطان

دعاء حسنى



وافق اتحاد مصدرى الأقطان رسمياً، على ضم شركة سيكيم لمظلته، وشطب 6 شركات أخرى لتوقفها عن النشاط، وعدم سداد الاشتراك السنوى.



قال نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد فى تصريح لـ«المال»، إن الاتحاد ضم سيكيم رسمياً التى تعد من الشركات المتخصصة فى تصدير «قطن أورجنيك»، ومتخصصة فى إنتاج الأقطان بمنتجات طبيعية، وتشمل رخصتها استيراد وتصدير الأقطان بصورة عامة، وتخضع لكل ما ينطبق على الشركات العاملة تحت مظلته.



وأضاف أن الاتحاد قرر شطب 6 شركات، «كونتيتال إيجيبت، والعنانى، والأبرار، والمصرية، ونفريتيتى، والحوتى» لتوقفهم عن سداد الاشتراك السنوى، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المقيدة رسميا فى عضوية الاتحاد 65 شركة.



وتصل قيمة الاشتراك السنوى فى مظلة الاتحاد 5 آلاف جنيه، وتلزم الشركات الأعضاء بسدادها سنوياً، بحسب القانون المنظم لعمل الاتحاد لعام 1994، ويقدم الاتحاد 3 إنذارات للمخالفين، ممن لم يسددوا الاشتراك قبل الشطب، ويقيد لدى اتحاد مصدرى الأقطان الشركات الراغبة فى ممارسة نشاط تصدير الأقطان المصرية، ويضع العلامة الخاصة به على ما يجرى تصديره من أقطان، ويسجل المبيعات الأسبوعية للأقطان المصرية التى تجريها الشركات، ويجرى تحكيما فى أى مخالفات بين المصدرين المصريين والمستوردين للإنتاج المحلى.



ويصل حجم المساحة المخصصة لزراعة الأقطان بمصر خلال هذا العام 220 ألف فدان، مقابل قرابة 130 ألف فدان العام الماضى.



ويتوقع أن يصدر قرابة 700 ألف قنطار قطن، الموسم التصديرى الجارى بما يعادل 35 ألف طن، أى قرابة 50 % من إنتاجية محصول 2017 المقدرة بـقرابة 1.250 مليون قنطار، أما المغازل المحلية تستهلك الـ50% الباقية.



وقفزت قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى الموسم التصديرى الماضى 2017/2016، %35 لتسجل 117 مليون دولار، لكميات اقتربت من 36 ألف طن، مقابل 86.7 مليون دولار، و31.2 ألف طن فى الموسم الأسبق، وجاء ارتفاع قيم الصادرات بسبب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة سعر القنطار فى ظل بدء تحسن إنتاجية الأصناف المصرية.