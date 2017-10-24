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عقـــارات
عضو بالتشييد والبناء يحذر من السماسرة ودخلاء المقاولات
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 11:38 ص
مهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
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مهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
المال خاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفترة الاخيرة وما شهدته من زيادة فى حجم الأعمال المطروحة من قبل الدولة ومختلف جهات الإسناد قد أدت إلى انتشار دخلاء المهنة من المقاولين غير المقيدين بالاتحاد والسماسرة.
وأوضح عبد اللاه، أن انتشار دخلاء المهنة يسهم فى الاضرار بالقطاع والخطط المستهدفة للمشروعات المطروحة.
وأشار عبد اللاه إلى أن الفترات التى تشهد عادة ثورة فى التعمير واهتماما من قبل مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص بطرح مشروعات متنوعة وحاجتها إلى أكبر قدر من شركات المقاولات والعمالة يزداد بها ظهور السماسرة ودخلاء المهنة.
وقال إن "هذا شأن جميع القطاعات التى تشهد انتعاشة وزيادة فى حجم الفرص".
وطالب عبد اللاه جهات الإسناد المختلفة بتوخى الحذر من انتشار الشركات غير المقيدة ودخلاء المهنة الذين يتقدمون إلى المناقصات المطروحة ببطاقات عضوية فى الاتحاد مزورة.
وحث جهات الإسناد بمخاطبة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للتأكد من عضوية الشركة المتقدمة إلى المناقصة ومدى مناسبة فئة تصنيفها مع الفئة المحددة والمطلوبة لضمان الجدية.
ولفت إلى أن بعض جهات الإسناد تلجأ إلى أعضاء بالاتحاد للاستعلام عن بعض المقاولين المتقدمين إلى المناقصات بصورة ودية.
وأشار إلى ضرورة تعميم ذلك الإجراء خاصة فى الأوقات التى تشهد زخم فى حجم الأعمال المطروحة ورغبة من الجهات سرعة إنجازها فى أسرع وقت.
وأوضح بضرورة توخى شركات المقاولات الحذر أيضا من انتشار بعض السماسرة متصدرى المشهد فى الوقت الحالى والذين يقومون بجلب عمليات وهمية لبعض شركات المقاولات.
وقال: "يجب على الشركات أيضا اللجوء إلى الاتحاد والاستعلام عن تلك العمليات والتأكد من جهات الإسناد الخاصة بها لمنع حالات النصب والتصدى لها والتى ستسهم فى الإضرار بالشركات ومناخ العمل بقطاع البناء والتشييد".
ولفت إلى دور الاتحاد فى توعية الشركات والتعامل مع مختلف المشكلات التى تواجهها لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة للدولة وسرعة إنهاء المشروعات الكبرى.
وشدد على ضرورة تصدى الأجهزة الرقابية بحزم مع دخلاء المهنة لمنع حالات النصب .
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