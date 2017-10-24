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بورصة وشركات
مجلس إدارة المصرية للمنتجعات يبيع 4 ملايين سهم
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 11:20 ص
المصرية للمنتجعات السياحية
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المصرية للمنتجعات السياحية
المال خاص
كشفت تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد بالبورصة، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، عن قيام مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية ببيع 4 ملايين سهم، متصدرا التعاملات البيعية.
وأشارت إدارة البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الثلاثاء، إلى قيام مجموعة مرتبطة بشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، ببيع 500 ألف سهم،، فيما اتجهت مجموعة مرتبطة بالبنك المصري الخليجي لشراء 25.6 ألف سهم.
يذكر أن الصعود غلب على أداء، مؤشرات البورصة أمس، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.20% عند مستوى 13870 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند 784 نقطة، بينما استقر مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا عند نفس مستوى أمس الأحد عند 1751 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.48% عند 2446 نقطة.
المصرية للمنتجعات السياحية
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