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تكريم سيدة تبرعت بأغلى ما تملك لصندوق تحيا مصر
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 11:19 ص
تكريم سيدة تبرعت لصندوق تحيا مصر
أخر الأخبار
تكريم سيدة تبرعت لصندوق تحيا مصر
تبرعت بالشبكة الذهبية لابنتها المتوفية
خاص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بالسيدة، ثناء عبد الحميد، على المعاش والتى كانت تعمل بالبنك الأهلى المصرى.
وكانت السيدة ثناء قررت التبرع لصالح الصندوق بطقم ذهب هو شبكة ابنتها المرحومة، دعاء حسن.
وأوضحت السيدة، ثناء عبد الحميد، أنها أرادت أن ترد جزء من الجميل لمصر.
وفى هذا الأطار، أعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للسيدة ثناء على موقفها الوطنى ودعمها لصندوق تحيا مصر، داعية الله أن يدخل ابنتها فسيح جناته، ويلهمها الصبر على رحيلها.
وقامت الوزيرة، بتسليم السيدة ثناء، شهادة تقدير لها من صندوق تحيا مصر، على حسها الوطني وحرصها علي دعم أنشطة الصندوق.
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