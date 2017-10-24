برلماني يطالب النقل بحل سريع لأعطال المترو

المترو

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة بشأن العطل المتكرر بخطوط مترو الأنفاق.



وأشار فؤاد في طلب الإحاطة، إلى العطل الذي وقع مساء يوم 18 أكتوبر بالخط الأول لمترو الأنفاق خط حلوان المرج، بعد ما تعطلت حركة الرحلات بالخط المذكور لما يقرب من 3 ساعات متواصلة دون معرفة السبب وراء ذلك التوقف



وأوضح أن هذا العطل أدى إلى حالة غير طبيعية من التكدس والإزدحام من جانب المواطنين بأرصفة محطات الخط، ومن ثم تطور الأمر إلى خروج الركاب إلى خارج المحطات لإستقلال وسائل مواصلات أخرى.



ونوه إلى أن هذا أدى إلى حالة كبيرة من الإزدحام المروري المفاجئ نتيجة ذلك الضغط المفاجئ، وهو ما ظهر بصورة واضحة تحديداً في قلب العاصمة والقاهرة الكبرى.



وأضاف فؤاد، أنه تقدم من قبل بطلبا إحاطة بنفس الشأن، يوم 16 سبتمبر الماضي إلى وزير النقل بناء على ما قد حدث ظهر الجمعة 15 سبتمبر 2017، حين تعطلت عربة المترو في منتصف الرحلة ما بين محطتي الأوبرا وأنور السادات، بالخط الثاني لما يقرب من 90 دقيقة.



وأوضح فؤاد، أنه حتى تاريخه لم يقم وزير النقل بالرد على أسباب تلك الأعطال المتكررة، حتى تفاقم الأمر يوماً تلو الآخر وسط حالة من الغضب والغليان في نفوس المواطنين مستقلي خطوط المترو المختلفة.



وأشار فؤاد، أن تلك الوقائع هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث قد وقعت واقعة شبيهة منذ عدة أشهر وتحديداً بالخط الأول لمترو الأنفاق.



وطالب فؤاد بسرعة البحث في أبعاد ومسببات الأمر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي تكرار وقوع تلك الأعطال مستقبلاً، ومحاسبة المسؤلين عنها بشكل حاسم



وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته.

