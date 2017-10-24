بتروجاس تستعد للشتاء بضخ 1.3 مليون أسطوانة بوتاجاز

عادل الشويخ

❏ رئيس الشركة: الرصيد الاستراتيجى يكفى 22 يوما.. ولا أزمات مرتقبة



نسمة بيومى



تستعد شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، لزيادة إمدادات السوق المحلية من أسطوانات البوتاجاز، خلال الموسم الشتوى تدريجيا، بداية من الشهر المقبل، مستهدفة 1.3 مليون اسطوانة يوميا بحلول يناير.



قال المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة «بتروجاس» لـ«المال»، إن معدلات الضخ اليومى تتراوح حاليا بين 1 إلى 1.05 مليون اسطوانة، ومن المرتقب زيادتها بداية الشهر المقبل بواقع 100 ألف وحدة.



وتمثل «بتروجاس» الذراع اليمنى لقطاع البترول، والمسئولة عن توفير وتعبئة غاز البوتاجاز لجميع المحافظات.



وأضاف أن الشركة ستواصل الضخ بأعلى معدلاتها، لتصل الإمدادات إلى 1.2 و1.3 مليون اسطوانة خلال ذروة الموسم الشتوى فى ديسمبر ويناير.



وأوضح أن المصانع التابعة تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، وقد تصل إلى 1.6 مليون اسطوانة يوميا، إذا تطلب الأمر.



كما أوضح أن الاحتياطى والرصيد الاستراتيجى يكفى 22 يوما، مستبعدا حدوث أية أزمات خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفير المعروض اللازم، واستمرار الضخ.



وقال إن الانتاج المحلى يبلغ حاليا نحو 6500 طن بوتاجاز يوميا، يمثل نحو %55 من جملة الاستهلاك اليومى، ويتم الاستيراد لتوفير النسبة المتبقية.



على صعيد مشروعات الشركة للتخزين، أكد الشويخ إنه بعد تشغيل مستودعات سوهاج، ارتفعت الطاقة التخزينية بالمحافظة من 470 طنا إلى 7 ألاف، كما تم الانتهاء من تنفيذ صهريجين بمحافظة الإسكندرية، وجارى العمل فى 3 أخرى بالمحافظة، ليدخلا الخدمة تباعا فى فبراير المقبل.



كانت «المال» قد نشرت مؤخراً تفاصيل مخطط شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، لزيادة حجم السعات التخزينية بمحافظتى سوهاج والإسكندرية، ويتضمن المخطط إنشاء 11 مستودعًا، بإجمالى سعات يتجاوز 15 ألف طن، وإجمالى استثمارات يبلغ نحو 300 مليون جنيه، دبرتها الشركة ذاتيا.