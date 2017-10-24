إريكسون

❜❜مصادر: %40 تراجعاً فى أعمال الشركات بعد التعويم



محمود جمال وسمية كمال



تدرس شركات «ليناتل» و«إريكسون» و«هواوى» لحلول شبكات الاتصالات، زيادة أسعار تركيب وصيانة محطات أبراج المحمول بداية العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 15 و%20.



وعلمت «المال» أن مسئولى الشركات الثلاث يبحثون حاليا مع ممثلى «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» تطبيق الزيادة مع تجديد العقود السنوية مطلع يناير.



وقالت مصادر مسئولة بشركات الحلول، إن الفترة الماضية شهدت تراجعا كبيرا فى حجم أعمالها مع المشغلين بعد تعويم الجنيه، بنسبة تدور بين 25 و%40، واتجاههم إلى ترشيد النفقات التشغيلية وعدم التوسع فى بناء محطات جديدة.



ومن المعروف أن عدد محطات المحمول بالسوق المحلية يتخطى 25 ألفًا، يعمل أكثر من %70 منها بالطاقة الكهربائية، بينما يعتمد %25 على مولدات الديزل والسولار، وحوالى %2.5 على الطاقة الشمسية، وتتراوح تكلفة إنشاء وتجهيز محطة المحمول الواحدة بين 750ألفًا ومليون جنيه تقريبًا.



وأوضحت المصادر لـ«المال» أن اضطراب الأوضاع الاقتصادية دفع شركات الحلول إلى التوسع فى أسواق منطقة الشرق الأوسط، ومنها ليبيا والعراق، بحثا عن فرص استثمارية بديلة، مع طرح مشروعات كبرى لاعادة إعمار هذه الدول.



وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن سوق المحمول اجتذبت خلال 8 شهور الأولى من 2017 نحو 1.3 مليون عميل جديد، لتسجل 99.5 مليون عميل فى أغسطس مقابل 98.2 مليون خلال يناير.



وحصلت شركات المحمول على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G خلال العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وأطلقت الخدمة رسميا بالأسواق فى 18 سبتمبر الماضى.



وتراهن الشركات على خدمات4G فى زيادة إيراداتها، والتى تراجعت للنصف بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة استيراد معدات الشبكات من الخارج، بناء على نتائج أعمالها.