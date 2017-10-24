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الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 10:37 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق منفصلة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا تكون متكاثرة على السواحل الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 28
وسط الدلتا 19 28
الإسكندرية 15 28
بلطيم 16 27
مطروح 17 27
السلوم 16 24
سيوة 17 28
بورسعيد 19 27
دمياط 18 27
العريش 13 28
رفح 13 27
الإسماعيلية 15 29
السويس 17 29
رأس سدر 22 27
نخل 10 25
نويبع 23 27
طابا 16 25
كاترين 13 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 24 29
الغردقة 21 30
مرسى علم 21 28
الفيوم 16 28
بنى سويف 16 28
المنيا 15 28
أسيوط 15 29
سوهاج 17 29
قنا 17 31
الأقصر 17 32
أسوان 18 32
أبوسمبل 16 32
الوادى الجديد 15 30
شلاتين 22 30
أبو رماد 23 29
حلايب 25 28
حالة الطقس
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