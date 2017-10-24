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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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البنك التجاري الدولي CIB
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالصاغة .. الثلاثاء 24 أكتوبر
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 09:57 ص
الذهب
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الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
717 إلى 719
عيار 22
657 إلى 659
عيار 21
627 إلى 629
عيار 18
537 إلى 539
عيار 14
418 إلى 419
عيار 12
358 إلى 359
الاونصة
22,285 إلى 22,356
الجنيه الذهب
5,016 إلى 5,032
الكيلو
716,571 إلى 718,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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