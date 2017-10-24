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ثقافة وفنون
تكريم هناء الشوربجى بمسرح البالون بدلا من القومى
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 01:42 ص
الفنانة هناء الشوربجى
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الفنانة هناء الشوربجى
علي راشد:
يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولى احتفالية تكريم الفنانة هناء الشوربجى فى الثامنة مساء غد الأربعاء بمسرح البالون بدلا من المسرح القومى نظرا لعطل فنى مفاجئ بجهاز الدفاع المدنى بالأخير.
يذكر أن الحفل يحييه الفنان أحمد إبراهيم بمجموعة غنائية متميزة من تراث الأغانى المصرية.
يتضمن برنامج التكريم إهداء وزير الثقافة الكاتب الكبير حلمى النمنم والفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى درع الرواد وشهادة تقدير للفنانة القديرة هناء الشوربجى لرحلة عطائها الفنية بعد عرض فيلم تسجيلى يستعرض مسيرة الفنانة هناء الشوربجى وشهادات الفنان القدير محمد صبحى، والفنان عبدالله مشرف بالإضافة إلى كلمة للفنان الكبير حسن عفيفى زوج هناء الشوربجى ،كما يتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول السيرة الفنية لصانعة البهجة إعداد المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة.
الأوبرا
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