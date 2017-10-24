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اقتصاد وأسواق
السيسى: الأزهر يعمل على تجديد الخطاب الديني
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 12:15 ص
عبدالفتاح السيسي 55699
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عبدالفتاح السيسي 55669
- لدينا برنامج اقتصادى طموح سننفذه
أحمد الدسوقى:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤسسة الأزهر الشريف تعمل على تجديد الخطاب الدينى خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال لقائه بقناة "فرانس24"، إلى أن مصر لديها برنامج اقتصادى طموح وستنفذه.
وأكد أن أمن الخليج من أمن مصر مضيفا أن القاهرة تسعى لضمان أمن أشقائها في الخليج.
السيسي
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