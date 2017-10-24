السيسى: الأزهر يعمل على تجديد الخطاب الديني

- لدينا برنامج اقتصادى طموح سننفذه





أحمد الدسوقى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤسسة الأزهر الشريف تعمل على تجديد الخطاب الدينى خلال الفترة المقبلة.





وأشار خلال لقائه بقناة "فرانس24"، إلى أن مصر لديها برنامج اقتصادى طموح وستنفذه.



