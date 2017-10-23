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اقتصاد وأسواق
السيسى: الشعب المصري وحده صاحب قرار المصالحة مع الإخوان
الإثنين 23 أكتوبر 2017 11:37 م
بعد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بأمر القضاء.. السيسى: لن تفرط فى ذرة من تراب الوطن
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بعد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بأمر القضاء.. السيسى: لن تفرط فى ذرة من تراب الوطن
أحمد الدسوقى:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري وحده هو صاحب قرار المصالحة مع جماعة الإخوان.
وقال خلال لقائه بقناة فرانس ٢٤ على هامش زيارته لفرنسا، إن مصر دولة حقوق مواطنيها.
وطالب الرئيس السيسى دولة قطر بضرورة تنفيذ مطالب الدول الاربعة الداعية لمكافحة الارهاب فى المنطقة.
وأضاف:"مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى، ونطالب بعدم التدخل في شئوننا الداخلية، "مؤكدا ضرورة مواجهة الدول الداعمة للارهاب فى المنطق".
عبدالفتاح السيسي
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