السيسى: الشعب المصري وحده صاحب قرار المصالحة مع الإخوان

أحمد الدسوقى:





‏أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري وحده هو صاحب قرار المصالحة مع جماعة الإخوان.





وقال خلال لقائه بقناة فرانس ٢٤ على هامش زيارته لفرنسا، إن مصر دولة حقوق مواطنيها.





وطالب الرئيس السيسى دولة قطر بضرورة تنفيذ مطالب الدول الاربعة الداعية لمكافحة الارهاب فى المنطقة.