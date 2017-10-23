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سيـــاســة
حصار الغوطة السورية يهدد مرضى السرطان
الإثنين 23 أكتوبر 2017 10:36 م
مرضى السرطان
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مرضى السرطان
سكاي نيوز عربية
يهدد الحصار المفروض على الغوطة الشرقية لدمشق حياة المئات من مرضى السرطان، مع نفاد العلاج الكيميائي وعدم وصول شحنات جديدة.
ويطالب المسئولون عن المركز المتخصص الوحيد بعلاج السرطان، الهيئات الدولية بالتدخل؛ تفاديًا لكارثة وشيكة.
وينتظر نحو 600 مريض بالسرطان مصيرهم الأسود في حال استمرار الحصار، فيما يناشد المسئولون داخل المركز الهيئات الدولية التدخل؛ تفاديًا لحصول كارثة وشيكة.
ويلفت القائمون على المركز الوحيد العامل في الغوطة وضواحيها أن عدد الوفيات بين المصابين بالسرطان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، زاد على عشرين مريضًا معظمهم من الأطفال، وهو رقم هائل، مقارنة بالسنين الماضية منذ تأسيس المركز عام 2013.
سوريا
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