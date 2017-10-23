حصار الغوطة السورية يهدد مرضى السرطان

ويلفت القائمون على المركز الوحيد العامل في الغوطة وضواحيها أن عدد الوفيات بين المصابين بالسرطان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، زاد على عشرين مريضًا معظمهم من الأطفال، وهو رقم هائل، مقارنة بالسنين الماضية منذ تأسيس المركز عام 2013.