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بنـــوك
البنك المركزي الأوروبي: ليس هناك وقت للاستعداد لبريكست
الإثنين 23 أكتوبر 2017 09:09 م
البنك المركزي الأوروبي
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البنك المركزي الأوروبي
موجها حديثه إلى البنوك الأوروبية والبريطانية
رويترز
قالت دانييل نوي رئيسة المجلس الاشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، اليوم، إن البنوك الأوروبية والبريطانية ليس لديها متسع من الوقت للاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت نوي خلال اجتماع في لندن :"ما أن تصبح المملكة المتحدة (دولة ثالثة) بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن البنوك الموجودة هناك ستفقد إمكانية الدخول إلى السوق الأوروبي وستفقد البنوك الأوروبية إمكانية الدخول إلى سوق المملكة المتحدة".
وأضافت قائلة: "يتعين عليهم أن يتحركوا.. لم يعد باقيا الكثير من الوقت لعمل ذلك".
وفي مارس الماضي صوت البريطانيون في تصويت تاريخي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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