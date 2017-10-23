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سيـــاســة
مجالات الطاقة والزراعة على طاولة مناقشات مصرية إيطالية
الإثنين 23 أكتوبر 2017 08:23 م
مصر وإيطاليا
أخر الأخبار
مصر وإيطاليا
سمر السيد
ناقش مسؤولان مصري وإيطالي، سبل تعزيز العلاقات لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية صادر مساء اليوم الاثنين، عقب استقبال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أمس بمقر وزارة الخارجية Vincenzo Amendola وكيل وزارة الخارجية الإيطالية والوفد المرافق له.
وقال السفير إيهاب نصر، إن وكيل وزارة الخارجية الإيطالية استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء لشهداء الشرطة المصريين في العملية الإرهابية الأخيرة في الواحات، مؤكدا علي دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب الغادر.
وأضاف نصر أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل التعاون في أعقاب استئناف سفيريّ البلدين لعملهما، وكذلك آليات تذليل العقبات فيما يخص الأمور القنصلية العالقة، بالإضافة إلي مشروعات التعاون المشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الثقافية والزيارات المقترحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة العمل على استعادة الزخم للعلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
كذلك ناقش الجانبان الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال والشركات في البلدين وإعداد قائمة بالمجالات ذات الأولوية القطاعية للتركيز عليها.
كما تم تناول مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأهمية تطوير تلك العلاقات للجانبين المصري والأوروبي خاصة في المرحلة المقبلة عقب إقرار أولويات المشاركة للأعوام الثلاث القادمة.
واختم السفير إيهاب نصر تصريحاته بالإشارة إلي أن الجانبين تطرقا كذلك إلي الملفات الإقليمية والتي تحظى باهتمام مشترك مثل الملف الليبي وسوريا وملف الهجرة الغير الشرعية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أثنى المسئول الإيطالي على الدور المصري الرائد في إتمام المصالحة الفلسطينية.
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