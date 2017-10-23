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طاقة
إيجاس تمدد موعد تقديم عروض 12 شحنة غاز مسال
الإثنين 23 أكتوبر 2017 08:06 م
شركة إيجاس
أخر الأخبار
شركة إيجاس
يومين
خالد بدر الدين
أكدت مصادر تجارية، اليوم الاثنين، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مددت مهلة تقديم العروض لموردي الغاز الطبيعي المسال الراغبين في المشاركة في مناقصة طرحتها لشراء 12 شحنة يومين من 29 حتى 31 أكتوبر الجارى .
وذكرت وكالة رويترز أن شركة إيجاس أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لشراء 12 شحنة من الغاز المسال في الربع الأول من 2018 منها ثلاث شحنات للاستيراد عبر مرفأ أردني.
وتسعى شركة إيجاس إلى جلب تسع من الشحنات عبر مرفأي الاستيراد العائمين اللذين تملكهما مصر وثلاث شحنات عبر مرفأ أردني.
وسبق أن استوردت إيجاس الغاز المسال عبر المنشأة الأردنية حيث يعاد تغويز الشحنات وضخها عبر خطوط الأنابيب إلى مصر.
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