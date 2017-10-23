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سحر نصر تزور مصابى حادث الواحات
الإثنين 23 أكتوبر 2017 07:51 م
وزيرة الاستثمار تزور مصابي الشرطة
أخر الأخبار
وزيرة الاستثمار تزور مصابي الشرطة
خاص
زارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مساء اليوم الاثنين، عددا من مصابي الشرطة في حادث الواحات بمستشفي الشرطة بالعجوزة.
وأشادت الوزيرة بدورهم في التصدي للجماعات الإرهابية.
وأكدت أن الشرطة والجيش والشعب والحكومة كلها يد واحدة للقضاء على الإرهاب.
ويوم الجمعة الماضي، وقعت اشتباكات بين قوات من وزارة الداخلية وعناصر إرهابية أسفرت عن استشهاد 16 شرطيا، ومقتل وإصابة 15 إرهابيا.
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