مصر تقود مكاسب 3 بورصات عربية

البورصات العربية

وهبوط 4 تصدرتها السعودية



خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة مصر.



وهبطت مؤشرات 4 بورصات تصدرتها السعودية بينما استقر مؤشر بورصة أبوظبى بدون تغيير عند 4499 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.2 % ليصل إلى 13870 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية 4.2 % بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الربح المجمع العائد للمساهمين 12 % في الربع الثالث.



وارتفع مؤشرا بورصتى البحرين ومسقط بحوالى 0.3 % لكل منهما ليزدادا إلى 1287 نقطة و 5033 نقطة على الترتيب.



وهوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.7 % ليسجل 6886 نقطة بسبب قطاعي البنوك والتأمين مع انخفاض سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 7.3 % بعد أن أعلنت الشركة اليوم عن خسائر في الربع الثالث كما هبط سعر سهم بنك الأهلي التجاري 4.8 % بعد أن أعلن نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 8.4 % ليقل 5 % عن تقديرات المحللين.



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.7 % ليصل إلى 3618 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.3 % بعد أن فقد 2.1 % أمس الأحد بعد إعلانها إنها تتوقع بيع 20 % من وحدتها المحلية إعمار للتطوير الشهر القادم في طرح عام أولي.



بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت نسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 6622 نقطة .



وخسر مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.5 % لينزل إلى 8158 نقطة بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي وصل الدوحة أمس الأحد إنه لا توجد فرصة تذكر لتحقيق انفراجة على طريق رفع العقوبات التي تفرضها السعودية وحلفاؤها على قطر مما أدى إلى هبوط سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط 1.1 % وانخفاض سعر سهم البنك الأهلي القطري 7.7 % .