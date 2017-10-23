بروتوكول تعاون ثلاثى بين " المعصرة " و" هواوى " وشنزن كلو "‎

خاص

شهد الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة ، وشركة هواوى تكنولوجى العالمية للإتصالات والمعلومات ،وشركة شنزن كلو الصينية للالكترونيات.



ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك فى تصنيع العدادات الكهربائية الذكية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد "العصار" على أهمية تصنيع العدادات الكهربائية الذكية داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية.



وأعرب عن ثقته فيما تمتلكه الشركات الصينية من تكنولوجيا متقدمة وتطلعه إلى المزيد من االتعاون مع الشركتين الصينيتين فى العديد من مجالات التصنيع المشترك للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين "المعصرة" و"شنزن كلو" لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية من خلال نقل الخبرات التصنيعية والبحثية وتدبير معامل الإختبار والمعدات التكميلية اللازمة للتصنيع من الشركة الصينية.



وأكد على سرعة البدء فى تنفيذ هذا المشروع.

و أشار نائب رئيس شركة هواوى فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إلى أن إختيار شركة المعصرة للصناعات الهندسية يعد تأكيدا على ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية تمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.



وأوضح أن "هواوى" ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتوفير التمويل اللازم وتسويق العدادات الذكية التى ستقوم بإنتاجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

فيما أوضح ممثل شركة كلو أنه متحمس لبدء تنفيذ خط الإنتاج للعدادات الكهربائية الذكية والإمداد بالخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع لشركة المعصرة.



وأكد أنه سيتم إنشاء مركز تدريب ومعمل متكامل للأختبارات للعدادات الذكية بالشركة لصالح هذا المشروع.