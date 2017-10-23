هيكلة الجهاز الإداري تتصدر موضوعات التوك شو الليلة

توك شو

رحاب صبحى



تتصدر قضية هيكلة الجهاز الإداري، موضوعات التوك شو الليلة بالفضائية الخاصة.



ولم يغب حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة، عن تغطيات التوك شو أيضا.



معركة طريق الواحات فى 90 دقيقة على المحور



بعد مرور 72 ساعة على معركة طريق الواحات التى سقط فيها 16 شهيدا من رجال الداخلية، والجدل الكبير الذى دار حول غياب المعلومات والبيانات لمدة 24 ساعة، يجيب الاعلامى محمد الباز في الثامنة مساءً ببرناج 90 دقيقة علي شاشة المحور على الاسئلة الممنوعة حول الحادث.



ويطرح الباز للتساؤل : هل أخطأ الإعلام المصرى فى طريقة تغطيته للحادث؟، وهل أخطأ الجهاز الإعلامى لوزارة الداخلية فى تأخر إصداره البيانات؟، هل أخطأ رواد فيسبوك وتويتر فى البحث والسؤال عن المعلومة؟، هل تآمرت وسائل إعلام دولية ضد مصر فى تغطية الحادث؟ وهل يجب على الصحفى نشر كل المعلومات التى يحصل عليها؟.



كما يوضح الباز ما هو إعلام الحرب وكيف يكون أسلوب عمله فى هذه الظروف؟، ويكشف خريطة الجماعات الإرهابية فى مصر .. ومن يحارب أبنائنا فى الصحراء الغربية.



محمد فراج وباند بساطة في " تعشب شاي " علي دي ام سي



يحل كل من الفنان محمد فراج والطفل الموهوب مصطفي عازف الكيبورد وفرقة باند بساطة ضيوفا علي برنامج " تعشب شاي " الذي تقدمه غادة عادل علي شاشة دي ام سي الاثنين فى التاسعة مساءً في حلقة خاصة بعنوان " الجامعة وأيام الجامعة".



ويكشف فراج في الحلقة عن قصص وحكايات خاصة به أثناء الجامعة عندما كان يدرس في تجارة القاهرة وذكريات اول يوم له في الجامعة، والمواقف المضحكة التي تعرض لها ، والخوف والرهبة اللذان كانا يلازمانه، كما يتحدث عن مسرح الجامعة وكيفية الالتحاق به ليقدم عليه عروض كثيرة مع فريق كلية التجارة.

وخلال الحلقة يتحدث عن علاقته بالمخرج تامر محسن الذي قدم معه ثلاثة اعمال ،وأدواره ومشاهده التي علمت مع الناس.



وفي فقرة أخرى من البرنامج يدخل الطفل مصطفي صاحب الـ 10 سنوات لديه موهبة في عزف البيانو والدرامز.



ويشارك في حفلات كثيرة في اماكن متفرقة منها الساقية ومسارح النادي ، ويتفاعل مصطفي فراج ويعزف بيانو كما يتحدث عن أحلامه وطموحاته في الفن وهي أنه يتمنى أن يكون فنانا شاملا .





رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى" هنا العاصمة " على سى بى سى



تستضيف الإعلامية لميس الحديدي فى التاسعة مساءً ببرنامجها "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى ، المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والادارة لمناقشة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة.



وسيعلن بحلقة الليلة عن إحصائية عدد موظفي جمهورية مصر العربية، وتدرجهم وظيفيًا، وعدد الموظفين بكل قطاع بقطاعات الدولة المختلفة، كما سيتم مناقشة كيفية القضاء على البيروقراطية والروتين في كافة أجهزة الدولة، كما ستتناول "الحديدي" بفقرة الأخبار المحلية والدولية زيارة الرئيس لفرنسا، وسيتطرق الحوار لمتابعة اشتباكات الواحات..



سيد معوض يكشف أسرار الفوز الكبير علي النجم الساحلي مع شوبير



في حلقة خاصة من برنامج "مع شوبير" فى الحادية عشر مساءً ، يستضيف الإعلامي أحمد شوبير الكابتن سيد معوض مدرب الاهلي ، حيث يكشف كواليس الفوز الكبير على النجم الساحلي، والاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري الابطال .



وزير الأوقاف فى أخر النهار



يقدم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامج "آخر النهار" المعروض في الثامنة مساءً على شاشة "النهار"، حلقة خاصة من البرنامج يستضيف خلالها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.



ويناقش الوزير عدد من الملفات على رأسها تجديد الخطاب الديني.



يذكر أن برنامج "آخر النهار" يعرض يوميًا، على شاشة "النهار" في الثامنة مساءً، ويشارك في تقديمه الإعلاميون جابر القرموطي، ومحمد السوقي رشدي وخالد صلاح.



زيارة السيسى لباريس موضوع مساء dmc



يقدم الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc " فى الساعة العاشرة مساءً، تغطية خاصة من فرنسا على خلفية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس..



ومن المقرر أن يقدم "كمال" لقاءات خاصة مع قيادات وشخصيات فرنسية رفيعة

























