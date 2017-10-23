أجندة الأحداث السياسية... الرئيس يقابل ماكرون لأول مرة

سلوى عثمان



تستعرض "المال" أهم الأحداث السياسية المتوقعة غدا، والتي يأتي في مقدمتها مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لأول مرة منذ وصول الأخير لمنصبه .





رئاسة الجمهورية





ــ يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى فرنسا اليوم ، تستمر حتي الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.



وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيستقبل، غدا ، الرئيس السيسي، وأن الرئيسين سيجتمعان على غداء عمل فى أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.



ووفقا لمعلومات أولية، فإن جدول الزيارة سيكون عامرا باللقاءات، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المستثمرين فى فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى





ــ قررت الجالية المصرية فى فرنسا الاحتفال بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس فى ساحة الإنفيلد غدا ، لاستقبال الرئيس السيسى خلال توجه إلى قصر الإليزيه للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.



وقال وليد الحريرى، رئيس جمعية "لم الشمل"، إنه تم الحصول على التراخيص اللازمة للقيام بالوقفة لاستقبال الرئيس لكونها ذات طابع خاص، حيث أنها الزيارة الأولى للرئيس السيسى لباريس بعد انتخاب إيمانويل ماكرون





البرلمان :





ــ يناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب غدا مشروع قانون الهيئات الشبابية ، نظرا لأهميته وارتباطه بقانون الرياضة الجديد الذى أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الماضى .

ــ أعلن المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من إعداد مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث



ولفت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع عدد من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ، و يستهدف مناقشة خطة عمل اللجنة مع المستثمرين ورجال الأعمال، ومعرفة ما يأمله المستثمرون من اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وما تحتاجه المنظومة الصناعية من تشريعات وغيرها، لإحداث التطوير المنشود فى القطاع الصناعى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة





جامعات





ــ تنظم كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها الدولى الثانى، بعنوان "نحو نموذج أفضل"، تحت رعاية ا. د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وا.د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وا.د. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.



ويتضمن المؤتمر خمسة محاور هى: "رؤى إبداعية لتطوير كليات التربية وتطوير البرامج الدراسية بكلية التربية وصناعة البحث العلمى ومعايير تقويميه وتنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية بكليات التربية ودور كليات التربية فى التطوير " .

ــ أعلنت وكالة شئون خدمة المجتمع وشئون البيئة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، عن تنظيم ندوة "تجربة اليونسكو نظرة إلى المستقبل"، غدا الثلاثاء بقاعة ساويرس في تمام الـ11 صباحا ، و يشارك بالندوة الدكتورة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان سابقا والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة ماجدة صالح قائم بأعمال عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتورة شيرين الشواربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.





ــ ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة علمية تحت عنوان "حمى الضنك.. مابين الوقاية والعلاج" وذلك فى الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر جامعة المنوفية.



و يأتى ذلك بحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن القطاع الطبى والشئون الصحية بالمحافظة، ويتحدث فى الندوة الدكتورة رنا الهلباوى، أستاذة مساعد الأمراض الصدرية بكلية الطب ووكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتورة سلوى فؤاد عشيبة المدرسة بقسم الطفيليات بكلية الطب؛ صرحت بذلك الدكتورة مشيرة عبدالواحد، عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية ومقرر الندوة.



وأشارت مقرر الندوة إلى أن الندوة تهدف إلى التعرف على ماهية حمى الضنك وطرق انتشار المرض وفترة حضانته، بالإضافة إلى التعرف على الأعراض المبكرة للمرض وتوقيت إجراء التحاليل فور الاشتباه ومعرفة المجموعات الأكثر خطورة للتعرض للمرض، ونشر ثقافة الإجراءات الوقائية من خلال تنشيط الترصد الحشرى والوقاية من لدغات البعوض وإمكانية التعرف على بروتوكولات العلاج وطرق الوقاية وطرق التعامل مع الحالات المصابة .





محاكمات





ــ حددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد أبو المعالى وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول للنيابات، جلسة الغد لنظر الاستئناف على قرار جنايات القاهرة بإخلاء سبيل 6 من كابوهات ألتراس أهلاوى بتدابير احترازية، لاتهامهم بتأسيس صفحة على "فيس بوك" تدعو للتظاهر فى ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد.



وقررت الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، فى وقت سابق، إخلاء سبيل 6 من كابوهات ألتراس أهلاوى بتدابير احترازية، وهم كل من محمود مصطفى عبد الدايم، وأحمد خالد عبد ىالرحمن، وسامح زيدان سامح، وأحمد إبراهيم، وحسام بسطاوى، ومحمود حلمى لاتهامهم فى القضية رقم 6 لسنة 2017 أمن دولة عليا، والخاصة بتأسيس صفحة على "فيس بوك" تدعو للتظاهر فى ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد ، ويواجه المتهمون تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (ألتراس أهلاوى)، والترويج بالقول والعلانية إلى هذه الجماعة، وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد، وحيازة مطبوعات تحرض ضد وزارة الداخلية





ــ قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار توفيق عليان، تأجيل الحكم على 39 متهما فى أحداث العنف التى شهدها مركز كفر الزيات العام الماضى، فى القضية رقم 1841 لسنة 2016 جنايات كفر الزيات، والمقيدة برقم 2239 لسنة 2016 كلى غرب طنطا، لجلسة باكر الثلاثاء لإصدار القرار ، و كانت قرية منشية سليمان التابعة لمركز كفر الزيات قد شهدت أعمال شغب وعنف بعد مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة وقام الأهالى بإشعال النار فى منزل لعائلة القاتل وتمكنت الشرطة من ضبط 39 متهما وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات .





آخرى

ــ يحسم اتحاد الجامعات العربية، غدا ، المنافسة على منصب أمين عام الاتحاد، بجانب منصب الأمناء المساعدين، خلال اجتماعها في دولة الإمارات ، ويتنافس مرشح مصر، الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم الأسبق، ومستشار مصر بالجامعة الأمريكية السابق، المرشح من قبل مصر، أما الدكتور علي ديدات، وزير التربية والتعليم الفلسطيني الأسبق .





ــ يفتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي غدا الثلاثاء ، ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب التي يرعاها البرلمان العربي. بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 24 و25 أكتوبر 2017م، وبمشاركة وفود من 25 دولة عربية وأفريقية وأوروبية إلى جانب خمسة منتديات برلمانية إقليمية، وخبراء من المنظمات الدولية وغير الحكومية.



و يسعى البرلمان العربي من خلال احتضانه لهذه الورشة تعزيز وتطوير العلاقة مع البرلمان الأوروبي ليكون شريكًا فاعلًا مع البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات الأخرى، وتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانيين العربي والأوروبي حول القضايا التي تخدم مصالح الشعوب وتساهم في مد جسور التواصل بينهم .















