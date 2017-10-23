رسميًّا.. وليد حسنى رئيسًا لقنوات العاصمة

وقّع الإعلامى وليد حسنى، رسميًّا، تعاقدًا مع شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل"؛ لتولّي مسئولية رئاسة شبكة قنوات "العاصمة".





سبَق لوليد حسنى أن تولَّى رئاسة العديد من القنوات الناجحة، مثل "مودرن سبورت" و"ميلودى سبورت"، وأسس قناة "التحرير"، وتولَّى مسئولية العديد من القنوات فى بعض الدول العربية.





خلال الفترة المقبلة سيتم التعاقد مع مدينة الإنتاج الإعلامى لاستئجار استديو جديد لـ"العاصمة"؛ استعدادًا للانطلاقة الجديدة، والمقرَّر لها بداية العام المقبل.